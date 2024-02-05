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Güncel
İHA 05.02.2024 17:22

Zigana Kayak Merkezi binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Gümüşhane'de eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle ünlü Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi yarı yıl tatilinde 43 bin kişiyi ağırladı.

Zigana Kayak Merkezi binlerce ziyaretçiyi ağırladı
[Fotograf: İHA]

Binlerce yıldır kervan yollarının ortak geçiş noktası olan ve tarihten bugüne zorlu bir geçit olarak bilinen Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının 2 bin 100 metre rakımlı zirvesinde yer alan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi 2 haftalık yarı yıl tatilinde adeta doldu taştı.

Zigana Kayak Merkezi binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden birisi olan ve okulların tatil olmasıyla birlikte kar yağışının da artmasıyla kayak sezonunu açan tesisten en çok çocuklar faydalanırken turistler de bölgeye akın etti.

Zigana Kayak Merkezi binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Kayak, kızak ve kar motoru turlarının yanında restoran, kafeterya, kayak odasıyla misafirlerine Zigana'nın eşsiz manzarası eşliğinde otantik bir ortamda eksiksiz hizmet veren tesise gelen ziyaretçilerin 15 bini turistlerden oluştu.

Zigana Kayak Merkezi binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının tatil sürecinde yüzde 85'lere ulaştığı Zigana'ya Rize'den ailesiyle gelen minik Sena Fener “Karne tatili nedeniyle Rize'den Gümüşhane'ye kuzenlerimin yanına geldim. Zigana çok güzel bir yer. Kartopu oynadım, kayak yaptım. Yine gelmek isterim” dedi.

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