Zigana Kayak Merkezi binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Binlerce yıldır kervan yollarının ortak geçiş noktası olan ve tarihten bugüne zorlu bir geçit olarak bilinen Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının 2 bin 100 metre rakımlı zirvesinde yer alan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi 2 haftalık yarı yıl tatilinde adeta doldu taştı.

Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden birisi olan ve okulların tatil olmasıyla birlikte kar yağışının da artmasıyla kayak sezonunu açan tesisten en çok çocuklar faydalanırken turistler de bölgeye akın etti.

Kayak, kızak ve kar motoru turlarının yanında restoran, kafeterya, kayak odasıyla misafirlerine Zigana'nın eşsiz manzarası eşliğinde otantik bir ortamda eksiksiz hizmet veren tesise gelen ziyaretçilerin 15 bini turistlerden oluştu.

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının tatil sürecinde yüzde 85'lere ulaştığı Zigana'ya Rize'den ailesiyle gelen minik Sena Fener “Karne tatili nedeniyle Rize'den Gümüşhane'ye kuzenlerimin yanına geldim. Zigana çok güzel bir yer. Kartopu oynadım, kayak yaptım. Yine gelmek isterim” dedi.