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Güncel
AA 05.02.2024 17:13

Manisa'da camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Manisa'da camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli İ.G. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Feyzi Yılmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini ve pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, bıçakla yaralama anı caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde camide oturduğu yerden kalkan İ.G'nin minberin bitişiğinde bulunan Feyzi Yılmaz'ın yanına gitmesi ve ikili arasındaki tartışma yer alıyor.

Dün Merkez Camisi'nde İ.G. Feyzi Yılmaz'ı (33) bıçaklamış, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra uzaklaşan İ.G. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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