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Dünya
AA 04.03.2025 00:56

ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurduğu iddia edildi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'ya yeni silah satışına yönelik finansmanı durdurduğu ve ordunun stoklarından silah sevkiyatını askıya almayı planladığı iddia edildi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurduğu iddia edildi
[Fotograf: Reuters]

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan anlaşmazlık sonrasında bu ülkeye silah sevkiyatıyla ilgili yeni kararlar aldığını belirtti.

İsmini paylaşmayan yetkililer, Trump yönetiminin Ukrayna'ya yeni silah satışlarını durdurduğunu ve ordu stoklarından sevkiyatları askıya almayı planladığını iddia etti.

Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmasının ve stok sevkiyatını askıya alma planının, Kiev yönetiminin Rus ordusuna karşı verdiği mücadelede "savaşma kabiliyetini tehdit ettiğini" ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "geçen haftalarda Trump'ın uyguladığı dış yardım yasağından Ukrayna'yı muaf tutan bir belge imzaladığını" belirten yetkililer, ancak söz konusu belgenin ABD Savunma Bakanlığına iletilmediğini vurguladı.

Yetkililer, silah satışı finansmanının durdurulmasının, Beyaz Saray'daki tartışmadan önce başladığının altını çizdi.

ABD'nin silah sevkiyatının durdurulmasına yönelik kararının devam etmesi durumunda, Ukrayna'nın, "bazı sofistike silah tedarikini kaybedeceği" öngörülüyor.

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