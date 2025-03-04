Trump duyurdu: Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi yarın başlıyor

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair soruları yanıtladı.

Honda'nın tarifelerden kaçınmak için Civic'in yeni modelini Meksika yerine ABD'nin Indiana eyaletinde üreteceğine dair habere yönelik soru üzerine Trump, Honda'nın ülkede üretime geleceğini ve bunun gibi duyurulacak başka birçok şirket olduğunu söyledi.

Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını anımsatarak, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak." diye konuştu.

Otomobil şirketleri ve diğer firmaların yapmaları gereken şeyin fabrikalarını ABD'de inşa etmek olduğunu belirten Trump, bu durumda gümrük vergisi uygulanmayacağını vurguladı.

Trump, "Kanada ya da Meksika'da otomobil fabrikası kuracak olanlara şunu söylemek isterim, bu işi yapanların burada inşa etmeleri çok daha iyi olur çünkü en çok satış yaptıkları pazar biziz." ifadelerini kullandı.

Tarifeler konusunda Kanada ve Meksika ile gece yarısından önce bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya cevaben Trump, tarifelerin hazır olduğunu ve yarın yürürlüğe gireceğini yineledi.

Para birimlerini zayıflatanlara tarifeyle karşılık verilecek

Trump, Çin'den ABD'ye büyük miktarlarda fentanil aktığını belirterek, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisine ek yüzde 10 daha tarife getirileceğini kaydetti.

Arjantin ile olası bir serbest ticaret anlaşması düşünüp düşünmediğine yönelik soru üzerine Trump, bu konuya bakacaklarını ifade etti.

Trump, yen veya yuan gibi para birimlerinin zayıflatılmasının ABD'yi dezavantaja soktuğunu öne sürerek, bunu yapan ülkelere karşı tarifeleri yükselteceklerini belirtti.

Çin ve Japonya liderlerini aradığını ve "para birimlerini düşürmeye ve parçalamaya devam edemeyeceklerini" söylediğini aktaran Trump, bunun yapılmasının ABD için adil olmadığını ve bunu gümrük vergileriyle telafi edeceklerini anlattı.

Trump, yüzde 20'ye yükselen Çin'e yönelik tarifelerde ne kadar yükseğe çıkmak istendiğine dair soruya, "Bu para birimleriyle ne yapacaklarına bağlı, misilleme anlamında ne yapacaklarına bağlı ki çok fazla misilleme yapacaklarını sanmıyorum." yanıtını verdi.