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Ekonomi
AA 03.03.2025 13:48

Market indirimlerinin enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor

Perakende sektörü, ramazan ayı boyunca tüketicilere ürünleri indirimli fiyatlardan ulaştırmaya devam ediyor. Kampanyanın vatandaşların bütçelerine katkı sağlamasının yanında enflasyondaki aşağı yönlü seyre de destek vermesi bekleniyor.

Market indirimlerinin enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor
[Fotograf: AA]

Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı ramazan ayı vesilesiyle yerel ve ulusal zincir marketler de bazı ürünlerde fiyat sabitleme, pek çok üründe de ay boyunca indirimler uyguluyor.

Perakendecilerin geçen hafta açıkladığı, bakliyattan makarnaya, çorba gruplarından una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar binlerce üründe fiyat sabitleme kampanyasının vatandaşların bütçelerine katkı sağlamasının yanında enflasyondaki aşağı yönlü seyre de destek vermesi bekleniyor.

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İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, AA muhabirine, dernek üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitlediklerini hatırlattı.

Bazı ürünlerde de fiyat sabitlemenin yanı sıra yüzde 25 indirim uygulanacağını belirten Güzeldere, "Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor." dedi.

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını da sabitlediklerini anımsatarak, müşteri talebinin yoğun olduğunu söyledi.

Yerel zincir marketler de pek çok üründe fiyat sabitlemenin yanı sıra indirim kampanyası düzenliyor.

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