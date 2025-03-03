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Ekonomi
TRT Haber 03.03.2025 10:00

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken, yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,92 ile eğitim oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

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