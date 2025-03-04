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Dünya
AA 04.03.2025 00:13

Bolivya'da otobüsle minibüs çarpıştı: En az 25 ölü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün minibüsle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Bolivya'da otobüsle minibüs çarpıştı: En az 25 ölü
[Fotograf: Reuters]

Potosi Bölge Savcısı Gonzalo Aparicio, basına yaptığı açıklamada, Oruro kentinden hareket eden yolcu otobüsünün Potosi ve Oruro bölgelerini birbirine bağlayan otoyolda minibüsle çarpıştığını kaydetti.

Kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğünü, bazıları ağır 26 kişinin yaralandığını belirten Aparicio, "Maalesef çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Zorlu arazi koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları karmaşık şekilde yürütülüyor." dedi.

Bölge Polis Komutanlığı Sözcüsü Limberth Choque de yaptığı açıklamada, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza yerinde itfaiye ve polisin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bolivya'da 1 Mart'ta iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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