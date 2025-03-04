İsrail meclisinde esir yakınları ile güvenlik güçleri arasında arbede

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri, 7 Ekim ile alakalı devlet soruşturma komisyonu kurulmasını talep eden İsrailli esir ailelerinden bazılarının genel kurula girmesine izin vermedi.

Güvenlik güçlerinin, genel kurul galerilerinde daha önce meydana gelen olaylar sebebiyle 15'ten fazla konuğu almak istemediği ve bu nedenle arbede yaşandığı aktarıldı.

Esir yakınları, "hiçbir ailenin diğerinden farkı olmaması sebebiyle herkesin içeri alınması gerektiğini" söyleyerek tepki gösterdi.

Oturuma katılan ve söz alan esir yakınlarından Eyal Eshel, "Siz, askeri ve siyasi kademeler, bize cevap borçlusunuz. Bunu uzun zaman önce, kendi inisiyatifinizle, başınızı öne eğerek ve sorumluluk alarak yapmalıydınız. Buraya, mecliste, başbakanın gözlerinin içine bakmaya ve bir devlet soruşturma komisyonu talep etmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan İsrailli esirden Netanyahu'ya: Hükümetiniz sorumluluk almalı

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Chili Tropper, Knesset oturumunda, serbest bırakılan İsrailli esir Yarden Bibas'ın, Netanyahu'ya devlet soruşturma komisyonu kurulması ve 7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunduğu mektubunu okudu.

Mektubunda, "Sayın Başbakan, siz ve hükümetiniz hala sorumluluk almadı." ifadesine yer veren Bibas, çok sayıda İsrail vatandaşının af dilerken hükümet yetkililerinin sorumluluk almaktan kaçındığını belirtti.

Bibas, İsrail vatandaşlarının büyük bölümünün hükümetten bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasını talep ettiğini hatırlattı.

Ulusal Birlik Başkanı Benny Gantz ise 7 Ekim’de yaşamını yitiren Mapal Adam'ın kardeşi Yarden Adam’ın Netanyahu'ya yazdığı mektubu okudu.

Netanyahu'nun kalbinin derinliklerinde "bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasının kaçınılmaz olduğunu" bildiğine inandığını belirten Adam mektubunda, "Tek soru, oraya varana kadar İsrail toplumunu ve özellikle de bizi daha ne kadar parçalamaya ve eziyet etmeye devam edeceğinizdir." ifadesini kullandı.

Söz konusu oturumda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hazır bulunarak tüm konuşmaları takip etmesi ve oturumun sonunda 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasına niçin izin vermediğine dair soruları yanıtlaması bekleniyordu.

Netanyahu, "7 Ekim başarısızlığına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması" ve siyasi kademenin soruşturulmasını "savaşın bitmediği" gerekçesiyle reddediyor.