Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevaf Tekruri, İstanbul'daki basın toplantısında, "ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gücü olabilir. Ancak Filistin halkı, insanlığı harekete geçirecek hak, iman ve adalete sahiptir." dedi.

Tekruri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, anlaşmazlıkları bir kenara bırakma ve bu plana karşı birlikte hareket etme çağrısından övgüyle söz etti.

Sünni Alimler Birliği Genel Sekreteri Cemal Abdussettar da ABD'nin söz konusu planını kabul etmediklerini söyledi.

'Filistin'in kaderini ABD ve hainler belirleyemez'

Filistin'in kaderini ABD ve hainlerin belirleyemeyeceğini, bu kararın Müslüman halklara ait olduğunu belirten Abdussettar, kapsamlı direniş ve cihat çağrısında bulundu.

Libya Fetva Kurumu Başkan Yardımcısı Sami es-Saidi, her Müslümanın gücü yettiğince bu planın karşısında durması ve imkanları ölçüsünde çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Saidi, Müslümanlardan bazılarının "düşman" tarafında durmasından ve bu saldırıyı meşru göstermeye çalışmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Nahda Hareketi: Yüzyılın komplosu

Tunus'ta Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bu sözde barış planıyla Filistin halkının meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmaları konusunda Filistin halkına destek verdiklerini hatırlatan Nahda, Trump'ın adlandırdığı gibi "yüzyılın anlaşması" değil "yüzyılın komplosu" niteliğindeki bu planın, Filistin'i tasfiye etme projesi ve Filistin halkının meşru haklarına karşı bir saldırı olduğunu vurguladı.

Tunus Parlamentosunu Filistin için acil toplantıya çağıran Nahda Hareketi, uluslararası toplumu da Filistin halkı ve toprakları aleyhindeki bu plana karşı harekete geçmeye davet etti.

Kuveyt: Filistin meselesinde adil çözüm, sadece uluslararası kararlarla sağlanabilir

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin meselesi için adil ve kapsamlı çözüm, ancak ilgili uluslararası kararlara bağlı kalınması yoluyla sağlanabilir. Bunların başında da 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması geliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkının tercihlerini destekleme konusundaki tutumunun değişmez olduğu vurgulandı.

Lübnan'da ABD'nin sözde barış planını protesto gösterileri

Lübnan'da başkent Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda Lübnanlı Filistin bayrakları açarak, "Kudüs Filistin'in başkentidir" sloganları attı.

Güneydeki Sayda kentinde Es-Sevra Meydanında toplanan yüzlerce kişi ise Trump ve sözde barış planı karşıtı sloganlar attı ve devrim marşları okudu.

Sur kentindeki Er-Reşidiyye ve El-Burc eş-Şemali mülteci kamplarında binlerce Filistinli de sözde barış anlaşmasına tepki gösterdi ve Filistinlilerin vatanlarına geri dönüş hakkından feragat etmeyeceklerini vurguladı.

Kuzeydeki Trablusşam'da ise çok sayıda kişi sözde barış planını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planına karşı, dünü "öfke ve grev günü" ilan etmişti.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.