İsrail savaş uçakları güneydeki Han Yunus kentinde Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir tarım arazisini hedef aldı.

Han Yunus'taki saldırı nedeniyle civardaki tesislerde maddi hasar meydana gelirken, Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, dün akşam Gazze'den İsrail'e roket atıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.