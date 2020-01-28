ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu planını açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İsrail Filistin Barış planı ileriye dönük güçlü bir yol. Bölge güvenliği için kesin bir plana ihtiyaç var. Her iki taraf da barışı istiyor. Ortak bir komisyon kuracağız, barışa en kısa sürede ulaşmak için çalışacağız. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olarak kalacaktır. İki devletli yapıya geçilirken İsrail'in güvenliği asla tehdit altında olmayacak.

Bu, Filistinlilerin bağımsız bir devlet olması için en büyük fırsat. Plan, Filistin'in topraklarını iki katına çıkaracak. Eğer başarırsak 1 milyondan fazla istihdam sağlanacak, refah sağlanacak, gelir düzeyi artacak. Mescid-i Aksa’zyı herkes özgürce ziyaret edebilecek.

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