Yemen Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için, şubat ayından itibaren koalisyon güçlerinin izniyle Sana Havalimanı'ndan seferler başlatılacağını açıkladı.

Yemenli hastalar söz konusu seferlerle Ürdün ve Mısır'a taşınacak.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki de dün yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyon halinde Yemen'den Ürdün ve Mısır'a "insani hava köprüsü" açılacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na uçuş yasağı getirmiş, daha sonra BM'nin yardım taşıyan uçaklarının, söz konusu yasağın dışında tutulduğunu açıklamıştı.