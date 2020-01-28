Çad Genelkurmay Başkanı General Taher Erda, Boko Haram üyesi teröristlerin, Çad Gölü Havzası'na bağlı Tetewa Adası'nda görev yapan askerlere silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Erda, saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiğini, 10 askerin yaralandığını ifade etti.

Geçen ay bölgede, Boko Haram mensubu bir kadının düzenlediği intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

11 yılda 20 binden fazla ölü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'te terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.