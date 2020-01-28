Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde makam aracından inerken Cumhurbaşkanı Sall tarafından karşılanan Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Resmi törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Sall, baş başa görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/MfB3L0DDso— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2020
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan senegal Macky SallSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 17:13