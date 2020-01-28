Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hızla yayılıyor.

Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açan, 4 bin 515 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Vuhan ise adeta bir hayalet şehre dönüştü...

Şehirde seyahat yasağı getirildi. Toplu taşıma araçları durduruldu, uçuşlar askıya alındı.

Evlerine adeta hapsolan insanlar, evlerinden destek mesajları gönderdi.

Resmi rakamlara göre Çin'de enfekte olan kişi sayısı 4 bin 515. Rakam hızla artıyor.

Uzmanlara göre önümüzde 7-10 gün içerisinde vaka sayısında zirve görülecek, daha sonra enfeksiyon hızı düşmeye başlayacak.