Koronavirüs salgınının vurduğu Wuhan, hayalet şehre dönüştü
Haber Giriş: Kaynak: AFP
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ilk tespit edildiği yer olan Çin’in Wuhan şehri, drone ile görüntülendi. Şehirdeki ıssız hava, görenleri tedirgin etmeye yetti.
Koronavirüs salgını dünya gündeminin ilk sıralarında…
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde tespit edilen virüs, ülkenin ana karası dışında dünyanın dört bir yanına yayılmış vaziyette.
Ülkeler söz konusu virüse karşı art arda tedbir uygulamalarını açıklarken, paylaşılan yeni drone görüntüleri, virüsün ortaya çıktığı bölgedeki etkisini gözler önüne seriyor.
Görüntülerde, sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekiyor.
Salgın sonrası Pekin yönetimi Wuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.
Etiketler: wuhan virüs salgını koronavirüs Hubey hayalet şehir coronavirüsSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 21:58