"Kapalı mekanlarda bulunan toz içindeki bakteriler antibiyotiğe karşı direnç gösteriyor."

Dikkat çekici sonuçlar ortaya koyan araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi'nde yapıldı.

Araştırmada, ev tozundaki bakterileri antibiyotiğe dirençli hale getiren genler tespit edildi.

Antibiyotiğe dirençli genlerin tozdaki bakterilerde bulunan patojene yayılabileceği belirlenen araştırmada, bu genlerin hastalıklara neden olan mikroplara geçebilecek şekle büründüğü anlaşıldı.

Toz içindeki bakteriler genellikle zararsız olsalar da temizlik için kullanılan kimyasallar bakterilerin yapısını bozuyor, dolayısıyla vücuttaki enfeksiyonların iyileştirilmesi daha da zorlaşıyor.

Yatay gen aktarımı

Söz konusu bakteriler, üreme ve yatay gen aktarımı ile genlerini paylaşıyor.

Yatay gen aktarımının, antibiyotiğe dirençli genlerin türler arasında yayılmasının birincil yolu olduğu düşünülüyor.

Prof. Dr. Erica Hartmann'ın yürüttüğü araştırma, antibiyotiğe dirençli genlerin yatay gen aktarımı yapabildiklerini gösteren ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Uzmanlar, kimyasal kullanmadan, yalnızca ıslak bir bezle temizlik yapılmasını öneriyor.