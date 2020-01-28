Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter milislerinin roketli saldırısı, başkent Trablus’un güneyindeki yerleşim yerlerini hedef aldı.

Hallatat cephe hattına yakın Hadba El Bedri bölgesinde sokakta oynayan çocuklardan 3’ü hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre Hafter milisleri, Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki bölgeye hedef gözetmeksizin saldırılar düzenledi.

Libya'da ateşkes çabaları devam ederken, darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor. Hafter, Trablus'taki Mitiga Havaalanı'nı da bir kez daha hedef almıştı. Hafter'in, Libya'nın dünyayla bağlantısını kesmek istediği kritik noktalardan birine yapılan saldırılar sonrası bölgeyi ilk kez TRT Haber ekibi görüntülemişti.

Ayrıca Misrata'ya 110 kilometre mesafedeki Ebu Greyn bölgesinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) envanterine kayıtlı, Hafter'e ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürülmüştü. Düşürülen silahlı insansız hava aracı, Çin yapımı Wing Loong 2 tipinde.