Libya'da darbeci Hafter sivil noktalara saldırmaya devam ediyor.

Hafter güçleri bir kez daha Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havaalanı'nı hedef aldı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 sivil de yaralandı.

Havaalanında uçuşlar, Hafter'in Trablus'u ele geçirme talimatı verdiği 4 Nisan 2019'dan bu yana sürekli kesintiye uğruyor.

Çünkü darbeci Hafter'in cephe hatları dışında, hedef aldığı kritik yerleden birisi de bu havaalanı.

Her saldırı sonrası havaalanı uçuşa kapatılıyor.

Bazen aynı gerekçeyle Mitiga Havaalanı'na inecek bir uçak, aldığı talimatla yön değiştirerek 300 kilometre uzaktaki Misrata Havaalanı'na yönlendirilebiliyor.

Kaynak: TRT Haber