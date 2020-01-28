Cezayir'de uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Cezayir'in Em El Buvaki vilayetinde askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
Cezayir'in kuzeydoğusundaki Em El Buvaki vilayetinde Cezayir ordusuna ait Rus yapımı Sukhoi SU-30 tipi askeri uçak düştü.
Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Olayın ardından uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
[Grafik: TRT Haber]
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: em el buvlaki cezayir ASon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:59