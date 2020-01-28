Pakistan'da parfüm fabrikasında yangın: 8 ölü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Pakistan'ın Lahor şehrindeki bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi.
[Grafik: TRT Haber]
Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un İmamia bölgesindeki bir parfüm fabrikasında, sabaha karşı yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.
Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında 8 kişi hayatını kaybetti
Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Pakistan'ın Pencap ile Sindh eyaletleri ülke ticaretinin merkezi kabul ediliyor.
İki eyalette 2012'de çıkan 2 fabrika yangınında 314 kişi hayatını kaybetmiş, 600'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.