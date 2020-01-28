Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin eyaletine sağlık personeli takviyesi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin'de yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Hubey eyaletine 4 bin 139 ek sağlık personeli gönderildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yetkilisi Ciao Yahui, Hubey'e ülkenin diğer kent ve eyaletlerinden, aralarında bulaşıcı hastalık alanında uzman doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 4 bin 130 sağlık personelinin gönderildiğini açıkladı.
Bu doktorların özellikle salgının etkili olduğu Vugan ve Huanggang kentlerinde göreve başladığını bildiren Ciao, bölgeye sağlık personeli takviyesinin süreceğini, sayının bu akşam itibarıyla 6 bine çıkacağını söyledi.
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 olarak belirlendi.
Etiketler: wuhan vuhan koronavirüs Hubey coronavirüsSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:18