Üst düzey Afgan yetkililer Reuters'a uçağın kısmen Taliban kontrolünde olan dağlık bir bölgeye düştüğünü, yetkili personelin ivedilikle olay yerine gönderildiğini belirttiler.

ABD ordu sözcülerinden Albay Sonny Leggett yaptığı açıklamada, "Kazanın sebebi henüz araştırılıyor ve kazaya düşman ateşinin neden olduğu yönünde herhangi bir belirti bulunmuyor" dedi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer ilk belirlemelere göre uçakta iki kişi bulunduğunu, ölü sayısının ise Afgan yetkililerin ifade ettiği beş kişiden daha az olduğunu belirttiler.

Bombardier'in geliştirdiği askeri uçak erişimin sınırlı olduğu bölgelerle iletişimi sağlamak amacıyla kullanılıyordu.

Ariana Hava Yollarına ait olduğu sanılmıştı

Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak, gün içinde yaptığı açıklamada, Gazne'ye Ariana Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünü duyurmuştu.

Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey ise uçağın Ariana Hava Yollarına değil, yabancı bir ülkeye ait olduğunu ve yandığı için üzerindeki yazıların okunamadığını söylemişti.

Uçağın düştüğü bölgenin Taliban'ın kontrolünde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Reuters