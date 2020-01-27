ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Leggett, düşen uçağın, ABD ordusunun Afganistan'da gözlem için kullandığı bombardıman uçağı olan E-11A olduğunu teyit ederek, "Uçağın düşme nedeni soruşturulurken, şu anda uçağın düşman ateşiyle düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmamaktadır. Taliban'ın, başka bir uçağın daha düştüğü şeklindeki iddiaları yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın uçağın düşürülmesini üstlenmesiyle ilgili doğrudan bir yorum yapmayan Albay Leggett, zımnen bu iddiayı yalanlamış oldu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD'ye ait bir uçağın militanları tarafından düşürüldüğünü ve uçakta bulunan CIA ajanlarının tamamının öldüğünü iddia etmişti.

Ariana Hava Yollarına ait olduğu sanılmıştı

Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak, gün içinde yaptığı açıklamada, Gazne'ye Ariana Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünü duyurmuştu.

Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey ise uçağın Ariana Hava Yollarına değil, yabancı bir ülkeye ait olduğunu ve yandığı için üzerindeki yazıların okunamadığını söylemişti.

Uçağın düştüğü bölgenin Taliban'ın kontrolünde olduğu belirtilmişti.