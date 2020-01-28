Libya'da BAE'ye ait SİHA düşürüldü
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya'da ateşkes çabaları devam ederken, darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor. Mitiga havaalanına düzenlenen saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir SİHA düşürüldü.
Masada ateşkes aranan Libya'da, ateşkese yanaşmayan Hafter saldırılara devam ediyor.
Cephe hatlarında ilerlemeye çalışan Hafter, kritik yerleri hedef alıyor.
Meşru hükümete bağlı güçler, Hafter'e Misrata'nın 110 kilometre doğusunda karşılık verdi.
Hafter güçleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga havaalanına arka arkaya saldırılar düzenledi. Bu nedenle havaalanına uçuşlar durduruldu.
Havaalanına gelecek uçaklar, 300 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata havaalanına yönlediriliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri envanterine kayıtlı Hafter'e ait bir silahlı insansız hava aracı düşürüldü.
Ebu Greyn bölgesi yakınlarında düşürülen silahlı insansız hava aracı, Çin yapımı Wing Loong 2 tipinde.