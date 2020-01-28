Son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini duyuran bakanlık, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak tarihlerinde Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.

Singapur'un ayrıca son 14 gün içinde Çin'in Hubey eyaletini ziyaret eden kişilerin, yarından itibaren ülkeye girişine ya da Singapur'dan transit geçiş yapmalarına izin vermeyeceği belirtildi.

Hubey'deki salgının kötüleşmesi durumunda önlemlerin Çin'in diğer bölgelerini kapsayacak şekilde güncellenebileceği ifade edildi.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.