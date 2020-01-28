İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris'in kuzeydoğusundaki Aubervilliers Mahallesi'nde yol kenarlarındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamp, polis operasyonuyla tahliye edildi.

Yaklaşık bin 400 düzensiz göçmen spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.

Yetkililer, daha önce de Paris'te birçok tahliye ope rasyonu gerçekleştirerek düzensiz göçmenleri geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti.

Fransa yönetimi, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Kaynak: AA