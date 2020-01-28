Türkiye'den ABD'nin sözde barış planına tepki
Haber Giriş:
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur" denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının ölü doğduğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" denildi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 22:41