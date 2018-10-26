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ABD'de vatandaşların yüzde 80'i "bölünmüşlük" hissediyor

ABD’de ara seçimlere iki hafta kala yapılan son ankete göre halkın yüzde 80’i ülkede önemli değerler konusunda bölünmeler yaşandığını düşünüyor. Yüzde 59'u ise Trump'ı onaylamıyor.

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ABDde vatandaşların yüzde 80i &quot;bölünmüşlük&quot; hissediyor

Ulsulararası haber ajansı Associated Press'in Amerikalıların gündemdeki görüşlerini ölçmek için aylık olarak düzenlediği NORC anketine göre ABD’lilerin yüzde 80’i ülkede ‘önemli değerler’ konusunda bölünmeler yaşandığını düşünüyor. 

Anket katılımcılarının sadece yüzde 20’si ülkedeki ayrışmanın gelecekte giderileceğini düşünürken, yüzde 39’u ülkedeki siyasi kutuplaşmanın daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 59’u Donald Trump’ın başkanlığı yürütme şeklini onaylamazken, yüzde 40’lık kesim Trump’ın iyi bir başkan olduğunu söylüyor.

Amerikalıların güçlü bir çoğunluğu, yüzde 77'si, ülkedeki siyasetten memnun olmadıklarını söylüyor.

AP-NORC anketi, 11-14 Ekim tarihlerinde, bin 152 kişi üzerinden gerçekleştirildi. Tüm yanıt verenler için örnekleme hatası marjı artı veya eksi yüzde 4 olarak açıklandı.

Kaynak: AP

Etiketler: seçim, anket, abd
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