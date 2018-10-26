Danimarka'nın en büyük endüstri şirketinden Türkiye'ye övgü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu bir heyet, Danimarka'nın en büyük endüstri şirketi Danfoss'un genel merkezini ziyaret etti.

Heyet, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jörgen Mads Clausen ile bir araya geldi.

"Türk pazarının geleceği parlak, yatırımlarımız sürecek"

Türkiye'de çok fazla seçeneğin olduğunu söyleyen Clausen, bu durumun yatırım yapma isteklerini artırdığını belirtti.

Bölgesel ısıtma ve soğutma yatırımlarına ağırlık vermeyi düşündüklerini açıklayan Clausen, "Türk pazarının geleceği parlak, yatırımlarımız sürecek" dedi.

Yer altı kaynaklarının Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Clausen, Türkiye'nin jeotermal enerjiye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber