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Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'da göstericiler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini, Yemen'in bombalanmasını ve Suudi Arabistan'a silah satışını protesto etti.

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Londradaki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde protesto

Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan düzinelerce protestocu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine, Yemen'deki savaşa ve İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışına karşı gösteri düzenledi.

Bazı göstericiler, yüzlerine Suudi Prens Salman maskesi takarak Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını protesto etti.

Bazı göstericiler ise üzerinde "Yemen'den ellerini çek", "Cemal Kaşıkçı için adalet", "Savaşı durdur" yazan pankartlar taşıdı.

"Yemen'den ellerini çek"

"Savaşı durdur", "Yemen'den ellerini çek"

"Cemal için adalet"

"Savaş suçu. Yemen'in kasabı bin Salman"

Kaynak: Reuters, İndependent

Etiketler: Yemen, protesto, londra, İngiltere, Cemal Kaşıkçı
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