ABD Hizbullah'ı "uluslarüstü suç örgütü" olarak kabul etti

Lübnan'da 241 Amerikan askerinin öldürülmesinin 35'inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah'ı hedef alan "Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Engelleme Yasası Değişikliği" (HIPAA) adıyla yeni bir yasa imzaladığını duyurdu.

Trump'ın açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, Hizbullah'ın “uluslarüstü bir suç örgütü” olarak kabul ettiklerini açıkladı.

Destek veren hükümetler baskı altına alınacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah Finansmanı ve Narkotik Terörle Mücadele Ekibi kurularak, Hizbullah'ın yurt dışı ağının özellikle Latin Amerika'da araştırılacağı ve örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde hükümetlerin baskı altına alınacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin İran yönetimine ve Hizbullah'a yönelik getirdiği yaptırımlara değinildi.

Trump'ın imzaladığı yasanın Hizbullah'ı uluslararası alanda daha da yalnızlaştırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, bu yaptırımların Hizbullah'a destek sağlayan yabancı kişi, kuruluş ve hükümetleri hedef alacağına dikkat çekildi.

Kaynak: The National, AA