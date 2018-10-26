  • 26 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.638
    EURO 6.413
  • BIST 92790.58
    ALTIN 224.152
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin'den Trump'a "Çin malı telefon kullan" önerisi

Çin'den Trump'a "Çin malı telefon kullan" önerisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın cep telefonu görüşmelerinin dinlendiği iddiaları üzerine, Trump'a Iphone yerine Huawei kullanmasını önerdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinden Trumpa &quot;Çin malı telefon kullan&quot; önerisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı cep telefonlarıyla dertte. Çin ve Rusya tarafından cep telefonu görüşmelerinin dinlendiği iddialarına Twitter üzerinden tepki gösteren Trump'a, Çin'den alaycı bir öneri geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'a, "cep telefonu görüşmelerinin dinlendiğinden endişesi varsa, Iphone yerine Huawei kullansın" önerisinde bulundu.

Trump'tan New York Times'a tepki

Trump, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, New York Times gazetesinde yayımlanan “Trump’ın görüşmelerini Rusya ve Çin dinliyor” haberine tepki gösterdi.

New York Times’ta kendisini Trump uzmanı zannedenlerin "yanlış bir makale" yayımladığını belirten Trump, "Benim bunlara cevap verecek vaktim yok. Ben sadece devlet telefonlarını kullanıyorum ve sadece bir tane çok az kullandığım cep telefonum var. Hikaye çok yanlış” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“New York Times yalan bir haber yayımlayarak Rusya ve Çin’in (Nihayet Çin’i de eklediler) benim cep telefon görüşmelerimi dinlediğini yazdı. Çok az cep telefonu kullanıyorum, kullandığım zamanlarda ise devlet onayından geçmiş bir hat kullanıyorum. Kablolu telefonlar kullanmayı tercih ediyorum."

New York Times'ın haberinde, Trump’ın cep telefonu görüşmelerinin Rusya ve Çin tarafından dinlendiği ileri sürülmüştü.

ABD istihbaratına dayandırılan haberde, Trump'ın üç ayrı iPhone marka cep telefonu olduğu ve bu telefonlardan sadece ikisinin Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından güvenli hale getirildiği belirtilmişti.

Trump’ın üçüncü telefonunun ise güvensiz bir hat olduğu ileri sürülen haberde, Trump’ın bu telefonu ısrarla tutma gerekçesini ise “rehberim bu telefonda” şeklinde açıkladığı savunulmuştu.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: Trump, iphone, huawei, çin, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER