New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill, FBI Başkan Yardımcısı William Sweeney ve diğer güvenlik yetkilileri, New York'taki belirli adreslere gönderilen şüpheli paketlere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Sweeney, New York'taki adreslere gönderilen paketlerde bulunan beyaz tozların biyolojik tehdit unsuru içermediğini belirterek, testlerin devam ettiğini söyledi.

ABD basınında, paketlerin Florida'dan gönderildiğine dair çıkan haberlere de değinen Sweeney, paketlerin nereden geldiği bilgisini şu durumda paylaşamayacağını ancak bazılarında ABD posta hizmetinin kullanıldığını söyleyebileceğini kaydetti.

Sweeney, daha başka paketlerin de gönderilmiş ya da gönderilecek olma ihtimali bulunduğunu vurgulayarak, "FBI, bu eylemin sorumlusu kişi ya da kişileri tespit etmek ve yakalamak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak." diye konuştu.

"Son 8 saatte şüpheli pakete rastlanmadı"

ABD Posta Denetleme Servisinin New York Bölge yetkilisi Philip Bartley de 600 bin posta çalışanın kendilerine ulaşan paketleri denetlediğini belirterek, "Şüpheli paketler için gözümüzü ve kulağımızı dört açıyoruz." dedi.

Şu ana kadar 10 şüpheli paketin bulunduğunu kaydeden Bartley, "Son 8 saatte posta ağında herhangi bir şüpheli pakete rastlanmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Şüpheli paketler ABD'de paniğe yol açtı

Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

Ardından dün, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzer bir paket gönderildiğini açıklamıştı.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder'a gönderilen bir paket adresin yanlış yazılması sonucu, Temsilciler Meclisinin Florida üyesi Demokrat Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisine teslim edilmiş ayrıca, San Diego Polisi de Demokrat Partiden California Senatörü Kamala Harris'in ofisinin olduğu binada şüpheli bir paket bulunduğunu ve binanın bir bölümünün boşaltıldığını açıklamıştı.

Son olarak bu sabah, New York kentinde aktör Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana ve ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware'deki adresine şüpheli paketler gönderilmişti.

ABD Başkanı Trump medyayı sorumlu tuttu

Bomba ihbarlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihbarlardan ana akım medyayı sorumlu tuttu.Trump paylaşımında, "Bugün, toplumumuzda gördüğümüz öfkenin çok büyük bir kısmı, ’yalan haber’ olarak adlandırdığım ana akım medyanın yalan haber yapmasından kaynaklanıyor. Açıklamanın ötesinde bir kötülük ve nefret dolu. Ana akım medya, davranışlarını düzeltmeli, hemen" ifadelerini kullandı.

