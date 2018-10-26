FBI daha fazla bomba gönderilebileceğini açıkladı

New York'un üst düzey yöneticilerini, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerini ve son olarak ünlü oyuncu Robert de Niro'yu hedef alan bombalar nedeniyle ABD'nin dört bir yanında halk diken üzerinde.

CNN'de yer alan habere göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI), başka paketlerin de postalanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

FBI Direktör Yardımcısı William Sweeney, dün düzenlediği basın toplantısında, paketin kaynağını doğrulayamadıklarını açıkladı. Ancak bazı araştırmacılara göre paketler Florida'dan gönderildi.

Sweeney, New York'taki adreslere gönderilen paketlerde bulunan beyaz tozların biyolojik tehdit unsuru içermediğini belirterek, testlerin devam ettiğini söyledi.

FBI paketlerin kimlere gönderildiğini açıkladı

Barack Obama: Eski başkana gönderilen paket, rutin posta tarama prosedürleri sırasında Washington'da durduruldu.

Bill ve Hillary Clinton: Paket, çiftin New York'taki Chappaqua bölgesinde ikamet ettikleri eve gönderildi ve FBI tarafından yapılan rutin posta incelemesi sırasında durduruldu.

Eric Holder: ABD başsavcısına gönderilmesi hedeflenen paket, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wasserman Schultz'un Florida bürosuna gönderildi.

Maxine Waters: Kaliforniya'daki Demokrat kongre görevlisinin Washington bürosuna gönderilen şüpheli bir paket, Maryland'deki kongre posta tarama tesisinde yakalandı ve Los Angeles'taki bir posta tesisinde Waters'a yönelik ikinci bir paket bulundu.

John Brennan: CIA'in eski direktörüne gönderilen patlayıcı cihaz, CNN'in New York'taki Time Warner Center'daki ofisine yönlendirildi. New York polisi, beyaz toz içeren bir zarfın da cihazın ambalajında yer aldığını söyledi. Beyaz tozun test edildiği ve şarbon ya da diğer bilinen maddelerden biri olmadığına karar verdi. Ek testler devam edecek.

Joe Biden: FBI'a göre ABD'nin Washingont'a yakın eyaleti Delaware'deki postanelerde eski ABD başkan yardımcısına gönderilen iki paket bulundu.

George Soros: Milyarder yatırımcıyı hedef alan paket, New York eyaletindeki evinin yakınlarında bulundu.

Robert de Niro: ABD basını, bombalı bir paketin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'ya ait restoranın adresi olduğu belirtildi.

"Son 8 saatte şüpheli pakete rastlanmadı"

ABD Posta Denetleme Servisinin New York Bölge yetkilisi Philip Bartley de 600 bin posta çalışanın kendilerine ulaşan paketleri denetlediğini belirterek, "Şüpheli paketler için gözümüzü ve kulağımızı dört açıyoruz" dedi.

Şu ana kadar 10 şüpheli paketin bulunduğunu kaydeden Bartley, "Son 8 saatte posta ağında herhangi bir şüpheli pakete rastlanmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump medyayı sorumlu tuttu

Bomba ihbarlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihbarlardan ana akım medyayı sorumlu tuttu.Trump paylaşımında, "Bugün, toplumumuzda gördüğümüz öfkenin çok büyük bir kısmı, ’yalan haber’ olarak adlandırdığım ana akım medyanın yalan haber yapmasından kaynaklanıyor. Açıklamanın ötesinde bir kötülük ve nefret dolu. Ana akım medya, davranışlarını düzeltmeli, hemen" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNN International, AA