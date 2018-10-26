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Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılarına operasyon

Venezuela Cumhuriyet Başsavcısı Tarek William Saab, ülkede geçen yıldan bu yana, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 23 uçağın ele geçirildiğini açıkladı.

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Venezuelada uyuşturucu kaçakçılarına operasyon

Venezuela'nın resmi televizyonu VTV'deki habere göre, uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına dair bilgi veren Venezuela Cumhuriyet Başsavcısı Tarek William Saab, güvenlik güçlerinin düzenlediği son operasyonlarda 7'si Kolombiyalı 49 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Bu kişiler dışında 7 polis ve askerin de tutuklandığını belirten Saab, ayrıca Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 23 uçağın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Pilotların yakalanmamak için sahte kimlik ve işaretler kullandığına değinen Saab, bu uçaklar için düzenlenmiş bazı çiftliklere el konulduğunu ve 14 gizli pistin de kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Başsavcı Tarek William Saab, operasyonlarda şimdiye kadar uydu telefonları, küresel konumlama sistemi (GPS) cihazları, silah ve 2 tondan fazla kokainin yakalandığını sözlerine ekledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: venezuela, Tarek William Saab
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