George Floyd'un ölümünün üzerinden 1 hafta geçerken, ABD genelinde hafta sonu dozu artan gösteriler pazartesi günü de devam etti.

Polis ile Ulusal Muhafızların birkaç gündür kontrolü sağladığı protestoların sıfır noktası olan Minneapolis kentinde kayda değer olay yaşanmazken, Floyd için anma etkinlikleri devam etti.

ABD'de şiddet olayları sürüyor. Ulusal muhafız birlikleri 15 eyalette olaylara müdahale etti, New York Belediye Başkanının kızı gözaltına alındı, Louisville'de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/xGjkdnlUvj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2020

Minnesota Ulusal Muhafızlar Birliğindan yapılan açıklamada, birliklerin görevlerini büyük oranda tamamladığı ve artık evlerine dönmeye başlayacakları aktarıldı.

New York'taki yağmalama olayları

Öte yandan ABD'nin en kalabalık kenti New York'taki olaylar ise gece sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'e kadar devam etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Farklı noktalarda karşı karşıya geldikleri göstericilere polis yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

New York Belediye Başkanının kızı gözaltına alındı

TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'nın verdiği bilgiye göre, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı da gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağının yaklaştığı anlarda ise Manhattan'daki birçok dükkanda yağmalama olaylarının yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi bazı mağazaların, yağmacıların hedefi olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Olaylarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu geceki yasağın pek işe yaramadığını, kentte salı gecesi de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ancak yasağın 20.00'de başlayacağını aktardı.

Philadelphia'da kent meydanı karıştı

Diğer yandan Pennsylvania eyaletinin başkenti Philadelphia'daki gösterilerde kent meydanında şiddet olayları yaşandı.

Kentin bazı bölgelerinde polisle göstericiler karşı karşıya gelirken, olaylarda çok sayıda kişinin ve bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Amerikan medyasına yansıyan bazı görüntülerde ise kent merkezinde bazı sokaklarda ciddi yağmalama olaylarının yaşandığı görüldü.

Diğer yandan, başkent Washington'a 1 saatlik mesafede Maryland kentinde yer alan Baltimore'daki gösteriler de gece saatlerine kadar devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Baltimore polisi, olayları yatıştırabilmek için Maryland eyalet polisinden destek istediklerini ve olayları en kısa zamanda kontrol altına alacaklarını açıkladı.

Dallas'ta göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan polisin, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

En az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı uygulandı

Amerikan medyasının derlediği haberlere göre Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken, ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı aktarıldı.

Başkent Washington ve New York da dahil ülkenin önde gelen birçok kenti yeni haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu. Söz konusu kentlerin çoğunda salı gecesi de aynı yasak uygulanmaya devam edecek.

Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Louisville'de 1 kişi hayatını kaybetti

Washington'da bulunan TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'nın verdiği bilgiye göre, Louisville'de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edelirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.