Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşları için 3 Haziran'da Chicago yerel saatiyle 20.00'da O'Hare Havalimanından Türkiye'ye özel sefer düzenleneceği belirtildi.

Söz konusu uçuşun biletlerinin ABD'deki tüm Türk vatandaşlarına satışa sunulacağına işaret edilen açıklamada, "Bahse konu sefere sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Daha önce de 3 özel sefer düzenlenmişti

Biletlerin THY çağrı merkezi ve ordinfo@thy.com e-mail adresi ile THY Chicago ofisinden temin edilebileceği vurgulandı.

Ayrıca uçuş günü COVID-19 belirtileri gösteren ve ya evvelce COVID-19 tanısı konulmuş olanların uçuşlara kabul edilmeyeceği, ayrıca kabin içi bagajlara da müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

Ayrıca, 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı.

THY, Kanada'daki Türkler için Toronto'dan özel sefer gerçekleştirecek

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının sebebiyet verdiği durum çerçevesinde Kanada'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, THY'nin 4 Haziran 2020 Perşembe günü Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan yerel saatle 13.35'te hareket edecek THY Toronto-İstanbul özel seferiyle ülkemize dönmeleri mümkün olacaktır. Uçuş münhasıran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içindir. Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın yto.info@thy.com e-posta adresine bilgilerini ileterek biletleme işlemlerini THY ile doğrudan tamamlamaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, THY’nin ticari seferlerinin henüz başlamadığı hatırlatılarak, bu uçuşun 21 Mart’ta Türkiye ve Kanada arasında uçuşların askıya alınmasından bu yana düzenlenen üçüncü tahliye seferi olduğu kaydedildi.

THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleri ile Kanada’dan Türkiye’ye toplam 484 Türk vatandaşının intikalini sağlamıştı.