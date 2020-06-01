ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

TRT World ekipleri de yaşananları ekrana taşırken ABD polisinin şiddetinden kaçamadı. TRT World Washington muhabiri Sally Ayhan, polis şiddetinin hedefi oldu. Ayhan, yaşananları TRT Haber'e anlattı.

ABD'de polis basını hedef aldı, TRT World muhabiri atılan plastik mermi ile yaralandı. ABD polisinin saldırısına maruz kalan @trtworld muhabiri Sally Ayhan, yaşananları @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/WdhWTm5XRB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2020

Ayhan, Beyaz Saray’ın önündeki protestoları ve gizli servisin aldığı güvenlik önlemlerini canlı yayında aktarıyordu. O sırada kalabalığa en sert müdahalelerden biri gerçekleşti.

Pek çok kişiyle birlikte Sally Ayhan da göğsünden ve bacağından yaralandı. Ayhan daha sonra yayınlarına başka bir noktadan devam etti.

TRT World muhabiri Donovan ve kameraman Sayılgan da polis şiddetine maruz kaldı

Aynı dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri yangın yerine dönmüştü. Polis araçları, binalar, dükkanlar yakılıyor ve yağmalanıyordu. Güvenlik güçleri ise plastik mermi ve gaz da kullanarak göstericilere müdahale ediyordu. TRT World; New York, Washington, Atlanta, Miami, Los Angeles gibi tüm sıcak merkezlerde sahadaydı.

Ancak olayların merkezi Minneapolis’te protestoların da polisin de şiddeti son noktadaydı. TRT World muhabiri Lionel Donovan ve kameramanı Barbaros Sayılgan da olanları aktarmak için oradaydı. Ancak onlar da polis şiddetinden kaçamadı.

Lionel Donovan ve Barbaros Sayılgan plastik mermi ile yaralandı. Her ikisi de tedavilerinin ardından işlerine kaldıkları yerden devam etti.

İbrahim Eren'den geçmiş olsun mesajı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD’deki protestolarla ilgili Minneapolis, New York ve Washington DC başta olmak üzere sıcak bölgelerden yaptığımız yayınlar

TRT World’de yoğun bir şekilde devam ediyor. George Floyd protestolarının ortasında korkusuzca görev yapan TRT World ekibimizde plastik mermi ve gaz fişeği ile yaralanan arkadaşlarımız oldu. Sahada büyük özveri ile görev yapan çalışma arkadaşlarıma bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

#GeorgeFloyd protestolarının ortasında korkusuzca görev yapan @trtworld ekibimizde plastik mermi ve gaz fişeği ile yaralanan arkadaşlarımız oldu.



Sahada büyük özveri ile görev yapan çalışma arkadaşlarıma bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. https://t.co/XAEig2vK9c — ibrahim eren (@ibrahimeren) June 1, 2020

"Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.