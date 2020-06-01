Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 338 artışla 226 bin 831'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle 1302'si yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 288 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 54 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 85 artarak 68 bin 440'a yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde 31 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 833'e ulaştı.

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 Haziran'da güncelleneceği belirtilmişti.

COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama

Fransa'da COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçilmesine karar verilmişti.

Buna göre yarın ülke genelindeki kafe, bar, restoranlar yeniden açılacak ancak Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kafe ve restoranların sadece açık alanlarının kullanılmasına izin verilecek.

Buralarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması ve bir masada en fazla 10 kişinin bulunması gerekecek.

Yarından itibaren evin 100 kilometre ötesine getirilen seyahat yasağı kalkacak.

Paris dışındaki kentlerde 2 Haziran'da havuz, spor ve tiyatro salonları yeniden açılırken, sinemalar 22 Haziran'da hizmete başlayacak.