Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde koronavirüs dezenfekte kontrol noktasında, motorlu bir kişi dezenfekte edilirken alev aldı.

Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye, dezenfekte işlemi yapan görevliler ve çevredeki polis memurları müdahale etti.

Olay anı kameraya yansıdı.