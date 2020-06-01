Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hindistan’da motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
COVID-19 salgını nedeniyle dezenfekte noktaları kurulan Hindistan’da, bir kişi, motoru ile dezenfekte edilirken alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.
Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde koronavirüs dezenfekte kontrol noktasında, motorlu bir kişi dezenfekte edilirken alev aldı.
Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye, dezenfekte işlemi yapan görevliler ve çevredeki polis memurları müdahale etti.
Olay anı kameraya yansıdı.
Etiketler: koronavirüs hindistan covid 19Son Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 20:56
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