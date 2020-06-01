Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 31 bin 525 test yapıldı. Bu kapsamda 827 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 974 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719, toplam vaka sayısı 164 bin 769, toplam vefat sayısı 4 bin 563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 651, toplam entübe hasta sayısı 283, toplam iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur. " dedi.