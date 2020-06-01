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Ulaşımda yüzde 50 sınırı kalktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ulaşımda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğunu kaldırdı.
İçişleri Bakanlığı kararı içeren genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu getirilmişti.
Normalleşme çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı.
Metrobüs ve diğer toplu taşımlarda ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 20:21
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