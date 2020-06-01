Eğitim sürecine yönelik önlemler:

• Okullar açılmadan önce kullanılacak alanlar belirlenmeli. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalı.

• Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretlemeler yapılmalı.

• Görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler asılmalı.

• Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanı bulundurulmalı.

• Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmeli.

• Asansörler kişi sayısı sınırlandırılarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kullanılmalı. Asansör girişinde ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmeli.

• Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul önceden belirlediği izole edilmiş bir odayı nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlamalı.

• Okullar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmeli.

• Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalı.

• Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmeli.

• Sınıflarda kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalı.

• Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunmalı.

• Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalı.

• Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalı. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalı.

• Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

• Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ile ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalı.

• Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam dezenfektan malzemeler ile temizlenmeli.

• Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve hemen sonra çöp kutusuna atılmalı. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalı.

• Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalı.

• Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalı.

• Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalı.

• Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmeli.

• Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmeli.

• Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalı.

• Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalı.

• Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemeli.

• Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalı.

• Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katıldığı organizasyonlara ara verilmeli.

• Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmalı.

• Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalı.

• Mal kabulü bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Okul müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalı.

• Personelin girişte uzaktan ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalı.

• Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmeli.

• Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalı.

• Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalı.

• Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

Servis araçlarında yapılan düzenlemeler:

• Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılmalı.

• Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalı.

• Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmeli.

• Seyahat süresince şoför ve tüm yolcular tıbbi maske takmalı.

Yeme içme düzenine ilişkin önlemler:

• Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalı.

• Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalı.

• Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalı.

• Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı.

• Tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler tercih edilmeli.

Öğrenciler ile ilgili önlemler:

• Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemeli.

• Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmeli.

• Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalı.

• Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemeli.

• Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmeli.

• Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmeli.

• Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalı.

• Hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmeli. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalı.

Ailelerin alması gereken önlemler:

• Aile hasta çocuğu okula getirmemeli.

• Aile çevresinde COVID-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmeli.

• Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirilmeli.

• Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmeli.

• Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmeli.