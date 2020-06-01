Okul öncesi eğitim kurumlarında uyulması gereken kurallar
Milli Eğitim Bakanlığı özel okul öncesi eğitim kurumlarında uyulması gereken kuralları belirledi. Hazırlanan rehberde koronavirüse karşı eğitmenler kadar ailelere düşen sorumluluklar da tek tek anlatıldı.
Eğitim sürecine yönelik önlemler:
• Okullar açılmadan önce kullanılacak alanlar belirlenmeli. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalı.
• Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretlemeler yapılmalı.
• Görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler asılmalı.
• Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanı bulundurulmalı.
• Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmeli.
• Asansörler kişi sayısı sınırlandırılarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kullanılmalı. Asansör girişinde ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmeli.
• Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul önceden belirlediği izole edilmiş bir odayı nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlamalı.
• Okullar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmeli.
• Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalı.
• Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmeli.
• Sınıflarda kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalı.
• Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunmalı.
• Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalı.
• Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalı. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalı.
• Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.
• Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ile ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalı.
• Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam dezenfektan malzemeler ile temizlenmeli.
• Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve hemen sonra çöp kutusuna atılmalı. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalı.
• Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalı.
• Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalı.
• Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalı.
• Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmeli.
• Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmeli.
• Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalı.
• Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalı.
• Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemeli.
• Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalı.
• Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katıldığı organizasyonlara ara verilmeli.
• Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmalı.
• Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalı.
• Mal kabulü bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalı.
Personel için alınan önlemler:
• Okul müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalı.
• Personelin girişte uzaktan ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalı.
• Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmeli.
• Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalı.
• Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalı.
• Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.
Servis araçlarında yapılan düzenlemeler:
• Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılmalı.
• Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalı.
• Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmeli.
• Seyahat süresince şoför ve tüm yolcular tıbbi maske takmalı.
Yeme içme düzenine ilişkin önlemler:
• Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalı.
• Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalı.
• Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalı.
• Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı.
• Tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler tercih edilmeli.
Öğrenciler ile ilgili önlemler:
• Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemeli.
• Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmeli.
• Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalı.
• Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemeli.
• Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmeli.
• Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmeli.
• Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalı.
• Hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmeli. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalı.
Ailelerin alması gereken önlemler:
• Aile hasta çocuğu okula getirmemeli.
• Aile çevresinde COVID-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmeli.
• Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirilmeli.
• Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmeli.
• Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmeli.
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