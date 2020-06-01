Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 bulaşma riski açısından alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmeli.

• İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri

planlaması yapılmalı.

• İş yerinde ve emlak gösterimi sırasında personelle müşteri arasında en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde sosyal mesafe korunmalı.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmeli.

• İş yerine misafir alınmamalı.

• İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalı.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmeli. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı, iş yerine misafir kabul edilmemeli.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih edilmeli. Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

• Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken “COVID-19 Kapsamında Ticari Taksiler ve Taksi Duraklarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı rehbere göre hareket edilmeli.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı.

• Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmeli. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşteri ile 1 metre sosyal mesafe korunmalı.

• Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve müşteriler kendilerine ait

kalemleri kullanmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yok, normal sabun yeterli.

• Personel temizlik yaparken eldiven kullanabilir. Eldivenli iken gereksiz herhangi bir yere dokunulmamaya çalışılmalı. İş bitince eldiven çöpe atılıp el hijyeni sağlanmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sıklıkla havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle anahtarlar, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silerek dezenfeksiyon sağlanmalı.



