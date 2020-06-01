Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde uyulmalı, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenmeli.

• İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Elle temas edilen teşhir ürünleri (cep telefonu, TV kumandası, oyun konsolu, klavye vb.) her müşteriden/müşteri incelemesinden sonra yüzde 70’lik alkolle temizlenmeli.

• Ürünlerin ambalajı açılmamalı, müşterilerin sadece teşhir ürünleri incelemelerine izin verilmeli.

• Test edilen mikrofonlar (karaoke mikrofonları gibi) mutlaka streç film ile kaplanmalı ve her müşteriden sonra streç film yenilenmeli. Yenileme işlemi sonrası personel el antiseptiği kullanmalı.

• Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride

uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı.

• İş yerine misafir kabul edilmemeli.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı.

• Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmeli. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşteri ile 1 metre sosyal mesafe korunmalı. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda çalışma öncesinde tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yok, normal sabun yeterli.

• Personel temizlik yaparken eldiven kullanabilir. Eldivenli iken gereksiz

herhangi bir yere dokunulmamaya çalışılmalı. İş bitince eldiven çıkarılıp, el hijyeni sağlanmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalı.

İş yeri için alınan önlemler:

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa gibi sık kullanılan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanmalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

