Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Oto yıkama işletmelerinin görünür yerlerine COVID-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı. Müşteriler ve çalışanlar için uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Oto yıkamanın kapalı alanda yapılması durumunda dış kapıdan içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalı.

• Oto yıkama girişinde araç teslim alınmalı ve ödeme dışında bekleme amacıyla ofis alanına müşteri alınmamalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Girişte COVID-19 ile ilgili asılı afişte belirtilen kurallara uyulmalı.

• Tıbbi/bez maske takılmalı.

• Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalı, dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı.

• Çalışanlarda ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışanlar arasında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Yapılacak araç içi her türlü işlem dahil olmak üzere çalışanların tümü iş yerindeyken kurallara uygun maske takmalı, maskeler nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi sağlanmalı. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanmalı.

• COVID-19 bulaşmasını engellemek için çalışanlar gözlerine, yüzüne, ağız ve burunlarına dokunmamalı, el hijyenine dikkat etmeli.

• Araç içinde işlem yapılmadan önce çalışanların el hijyeni sağlanmalı. Bunun için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• İş esnasında kullanılan çizme, eldiven gibi malzemeler kişiye özel olmalı ve ortak kullanımdan kaçınılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı. Masa ve tezgahlar gibi sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli.

• Hassas yüzeylerin (telefon, bilgisayar gibi) dezenfeksiyonu yüzde 70’lik alkol ile ıslatılmış bezle silinerek yapılmalı.

• Sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa gibi yüzeylerin temizliği, su ve deterjanla yapılmalı. Temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Ortam havalandırması sık yapılmalı. Dinlenme alanları, iş yeri tuvaleti pencereleri açık tutulmalı.

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.



