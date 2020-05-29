Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 bulaşma riski açısından alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• İş yerinde personel ve müşteri arasında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmeli.

• İş yerine misafir alınmamalı.

• İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• İş yerinde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma planı oluşturulmalı.

• Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilmeli.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen COVID-19 ile ilgili kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşterilerin gerek iş yerine girmesi gerekse inceleme vs. için araçlara binmeleri esnasında maske takmaları sağlanmalı.

• Müşterilerin iş yerine girdiğinde olduğu gibi inceleme vs. için araçlara binmeden önce de alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanmaları sağlanmalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunduğunda el antiseptiği kullanmalı.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Bu belirtiler geliştiği takdirde tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Personel arasında sosyal mesafe en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde korunmalı.

• Tüm personel kurallara uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi sağlanmalı. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanmalı.

• COVID-19 bulaşmasını engellemek için çalışanlar gözlerine, yüzüne, ağız ve burunlarına dokunmamalı, el hijyenine dikkat etmeli. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı. Masa ve tezgahlar gibi alanlar daha sık temizlenmeli ve bu alanlar havalandırılmalı.

• Hassas yüzeylerin (telefon, bilgisayar gibi) dezenfeksiyonu yüzde 70’lik alkol ile ıslatılmış bezle silinerek yapılmalı. Müşteri tarafından incelenen araçların elle temas edilen noktaları da her incelemeden sonra aynı şekilde dezenfekte edilmeli.

• Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar dezenfekte edilmeli ve tekrar kiralanmadan önce en az bir gün bekletilmeli.

• Kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliği, su ve deterjanla yapılmalı. Temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanmalı.

• Ortam havalandırması sık yapılmalı.

• İş yerlerindeki dinlenme alanları, iş yeri tuvaleti pencereleri açık tutulmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

