Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre veya 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her yerde mesafe işaretleri olmalı.

• Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre işaretlenmiş alanlarda beklemeli.

• Akaryakıt istasyonu marketi girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Müşterilerin akaryakıt istasyonu marketine tek başlarına girmeleri istenmeli.

• Akaryakıt istasyonu marketi dışında sıra oluşması durumunda sosyal mesafenin korunması sağlanmalı, kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalı.

• Akaryakıt istasyonu marketinde yer alan ürünler mümkün olduğunda cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı.

• Akaryakıt istasyonu marketlerinde ambalajsız gıda satışı yapan personel tek kullanımlık eldivenler kullanarak servis yapmalı, her müşteriden sonra eldivenler çıkarılmalı ve kapaklı çöp kutusu/çöp torbasına atılmalı.

• Personel ile müşteri arasına, direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla şeffaf bir bariyer yerleştirilmeli.

• Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız kredi kartı olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmeli.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Müşterilerin akaryakıt istasyonu marketinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılmalı.

• Müşterilerin maskeli olarak akaryakıt istasyonunda alışveriş yapması sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Müşteri akaryakıt istasyonundaki markete girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalı.

• Müşteriler, akaryakıt istasyonu marketinde satışa sunulan paketli olmayan gıda maddelerine seçme amacıyla dokunmamalı. Bu ürünleri çalışanlar vermeli.

• Müşteriler, akaryakıt istasyonu marketinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşterilerin market içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Çalışırken belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Akaryakıt istasyonuna dahil açık veya kapalı tüm alanlarda hizmet verme sırasında müşteri ile 1 metreden daha uzak mesafede bulunulmalı.

• Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar müşteriden para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. El antiseptiği kullanılması yeterli olur.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

• Akaryakıt istasyonlarının market bölümlerinde “COVID-19 kapsamında market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler” ayrıca uygulanmalı.

• Akaryakıt istasyonunda yeme-içme ve dinlenme tesisi bulunması durumunda “COVID-19 kapsamında restoran, lokanta ve kafelerle ilgili alınması gereken önlemler” ayrıca uygulanmalı.

• Akaryakıt istasyonunda oto-yıkama bölümü bulunması durumunda “COVID-19 kapsamında oto yıkamalarda alınması gereken önlemler” ayrıca uygulanmalı.

• Akaryakıt istasyonlarında oto servis, tamirhane, lastik değişim istasyonu bulunması durumunda “COVID-19 kapsamında oto servis, tamirhane ve lastik değişim yerlerinde alınması gereken önlemler” ayrıca uygulanmalı.

• Akaryakıt istasyonlarında mescit bulunması durumunda “COVID-19 kapsamında cami ve mescitlerde alınması gereken önlemler” ayrıca uygulanmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Kapalı alanlar her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmeli.

• Akaryakıt istasyonu marketinde özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöpe atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde temiz hava sirkülasyonunu sağlanmalı.

• Tuvaletlerde yüzde 70 alkollü el antiseptiği bulundurulmalı.

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmeli. Bu imkan yoksa tuvalet kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilmeli.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları ile kapı kolları sık sık temizlenip dezenfekte edilmeli.

• Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalı.

• El kurutma fanları kullanıma kapatılmalı. Tek kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı.

• Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik kullanmalı.