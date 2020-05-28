İş yerine yönelik alınması gereken önlemler:

• İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• İş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde müşteri içeriye alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her noktada (ödeme alanları vb.) mesafe yer işaretleri bulunmalı.

• Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş işaretlerde beklemeli.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı, iş yerine misafir alınmamalı.

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.

• Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanmalı.

• Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilmeli.

• Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

Müşterilere yönelik alınan önlemler:

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı ve içeride maske çıkartılmamalı.

• Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalı.

• Mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmamalı.

• Sık dokunulan yüzeylere dokunulması durumunda el antiseptiği kullanılmalı.

Personeli korumaya yönelik önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalı. Bu tip belirtiler gelişen personel, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşteri ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı. Yemek, su/çay/kahve molalarında maske çıkarılacağı için, kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı. Masa ve tezgahlar gibi sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli.

• Hassas yüzeylerin (telefon, bilgisayar gibi) dezenfeksiyonu yüzde 70’lik alkol ile ıslatılmış bezle silinerek yapılmalı.

• İş yerinde sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri, masa gibi yerlerin temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterli. Temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak şekilde çalıştırılmalı, fan hızı düşük tutulmalı. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılmalı.

• Pencereler ve kapılar açılarak doğal havalandırma sıklıkla yapılmalı.

• İş yeri lavabosu ve tuvaleti sık aralıklarla temizlenmeli. Müşterilere kapalı olmalı.

• Dinlenme alanları ile tuvaletinin pencereleri açık tutulmalı.

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma aletleri çalıştırılmamalı.

